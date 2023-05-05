Москва, , 15:59 — REGNUM В России начался новый конкурсный отбор на создание к сентябрю 2024 года образовательно-производственных центров (кластеров) федеральной программы «Профессионалитет». Подача заявок на предоставление грантов в рамках нацпроекта «Образование» завершается 22 мая 2023 года в 17:00 по московскому времени, сообщили ИА REGNUM в Министерстве просвещения РФ.

АНО «Национальные приоритеты»

Студенты «Профессионалитета» с сентября 2022 года осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получают релевантный профессии опыт в производственных кластерах, чтобы стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. Уже создан 141 кластер по таким отраслям, как машиностроение (с учетом авиа — и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт. А к 2026 году число кластеров «Профессионалитета» в России составит более 860.

Например, на Дальнем Востоке в 2022 году было создано 8 кластеров по таким отраслям, как горнодобывающая, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, машиностроение и другие. А уже в сентябре 2023 года двери откроют ещё 7 новых образовательно-производственных центров. В частности, Хабаровский край рассчитывает открыть региональный образовательно-производственный кластер по автотранспорту и дорожному хозяйству. В этой работе непосредственное участие примут организации, заинтересованные в подготовке профессиональных кадров.

«Министерством ежегодно проводится мониторинг потребности автотранспортных предприятий в специалистах среднего профессионального образования. В отрасли транспорта и автодорожного хозяйства работают свыше 40 тысяч человек. Для нас важно, чтобы у нас работали только квалифицированные кадры. У нас есть потребность в специалистах — отрасль растет, развивается и обновляется», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева.

Четыре современные мастерские по строительному направлению заработали в Камчатском политехническом техникуме.

«Мы рады, что принципиально обогатилась материальная база по таким компетенциям, как архитектура, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, — это все соответствует современным международным стандартам», — рассказала директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк. По её словам, теперь студенты демонстрируют по-настоящему высокий уровень своих знаний и умений.

Планируется, что к 2024 году в России число поступающих в учреждения среднего профессионального образования увеличится в четыре раза — до 600 тысяч. Всего за 5 лет по поручению российского президента Владимира Путина необходимо подготовить более 1 млн специалистов.

Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет адресно готовить кадры для бизнеса, в сокращенные сроки обучать студентов с максимальной ориентированностью на практику, участвовать в управлении и стать полноценным партнером колледжей и техникумов. Для работодателей, помимо гарантированного утоления «кадрового голода», это и ряд других преимуществ. Среди них инвестиционный налоговый вычет, снижение расходов на подготовку квалифицированных кадров, высвобождение непрофильных активов в виде учебных центров, участие в формировании образовательных программ, повышение производительности труда и др. А с 1 января 2023 года все эти плюсы доступны и представителям малого и среднего предпринимательства (МСП).

«В «Профессионалитете» уже участвуют 619 образовательных организаций и более 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Ключевые инициативы проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки», — говорит руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарёва. Данный вуз определён оператором демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам среднего профессионального образования. Полноправными партнерами стали также госкорпорации, ведущие отраслевые предприятия страны, представители малого и среднего бизнеса.

В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации стартовали мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В этом году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда. «У молодых ребят благодаря Всероссийскому чемпионатному движению появилось больше возможностей для профессионального роста. Десятки тысяч конкурсантов для развития своей карьеры выбрали более двухсот компетенций. При освоении программ обучения конкурсанты получили необходимые знания и навыки в профессии, а на площадке смогли их продемонстрировать. Я уверена, первые победители войдут в историю Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству», — отметила Наталия Золотарёва.

АНО «Национальные приоритеты»

Сами студенты уверены, что соревнования по профессиональному мастерству помогают им совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом с другими участниками.

«Участие в соревнованиях позволяет показать действующим мастерам, сотрудникам и руководителям предприятий мои навыки, то, чему я научилась. Это прекрасная возможность доказать самой себе, что я могу», — сказала победительница в компетенции «Обработка водных биоресурсов» Галина Ерёмина из Камчатского края.

В мероприятиях чемпионата принимают участие представители регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году.

«И конкурсанты, и эксперты позитивно отнеслись к проведению чемпионата по профессиональному мастерству. Они заинтересованы в его продвижении на новых территориях», — рассказала Ксения Ващенко, она принимает участие в чемпионате в Херсонской области.

В чемпионате Донецкой Народной Республики приняли участие 25 конкурсантов из 22 колледжей региона по 6 компетенциям: «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Электромонтаж». В Москву приехали также 25 экспертов-наставников и 7 членов региональной делегации ДНР.

«Тот опыт, который эксперты получили на площадках чемпионата, они принесут в нашу Донецкую Республику, и это большой плюс. А нашим конкурсантам желаю успешной профессиональной карьеры!» — говорит заместитель директора Института развития профессионального образования региона Людмила Арешидзе.

Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (финал пройдет в Санкт-Петербурге на Международном форуме-выставке «Российский промышленник») и чемпионата высоких технологий (финал пройдет в Великом Новгороде). Оба чемпионата проводятся по федеральному проекту «Профессионалитет».

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Студенты «Профессионалитета» максимально ориентированы на практику и подготовку к работе по востребованным профессиям. Благодаря национальному проекту «Образование» они получают необходимые навыки в современных мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-работодателях в регионах можно на сайте ЯПРОФ. РФ. Подать заявку на предоставление грантов по созданию образовательных кластеров «Профессионалитета» можно онлайн.