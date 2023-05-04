* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 мая, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На концерт юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), который прошёл в Париже и который он усердно рекламировал, пришли лишь несколько десятков человек, сообщил Telegram-канал Lomovka.

Евгений Биятов/РИА Новости Максим Галкин

На фото, которое прикрепили к посту, видно, что на концерт пришло не так много зрителей. Уточняется, что фотографию сделали за несколько минут до начала концерта в зале «Ля Виллет». Авторы поста подчеркнули, что беглый иноагент на Западе мало кому нужен.

«Наглядное доказательство того, что мечты об аншлагах на Западе, которые якобы последуют после оскорблений России и критики СВО, разбились о реальность», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, уехавший из России телеведущий и комик Максим Галкин со сцены в Дубае продолжил националистический лозунг «героям слава». По информации очевидцев, концертный зал в Дубае, в котором выступал Галкин, был заполнен на 85–90%. В ходе выступления муж Аллы Пугачёвой со сцены сообщил, что его попросили быть нейтральным. Тогда из зрительного зала выкрикнули лозунг «слава Украине». В ответ Галкин сначала переспросил, а затем громко произнёс: «Героям слава!».

В сентябре 2022 года телеведущего включили в России в перечень иностранных агентов. Он не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских боевиков. В декабре в Израиле вспыхнул скандал после того, как выяснилось, что юморист и его жена Алла Пугачёва могли получить гражданство страны незаконно.