Москва, 4 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В России за один поход в ресторан больше всего денег клиенты потратили в Москве. Об этом говорится в исследовании Сбербанка, проанализировавшего состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Самый большой чек за прошлый год зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 миллиона рублей», — цитируют РИА Новости исследование.

На втором и третьем местах — Красноярский край с чеками на 1,8 млн рублей и 1,7 млн рублей.

С начала года в Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 рубль, для клубов и баров — 1289 рублей и для фастфуда — 387 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росконгресса, ежемесячные траты жителей России на покупку продовольственных товаров находятся в диапазоне от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом 82% россиян, выбирая продукты питания, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции, отмечено в исследовании, проведённом совместно с аналитическим центром НАФИ.

Соцопрос показал, что в России люди питаются в основном у себя дома: 92% ужинают, а 56% обедают дома. 49% опрошенных практически ежедневно готовят еду дома.