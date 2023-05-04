Будапешт, 4 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Попытка атаки беспилотников на Кремль увеличивает вероятность эскалации конфликта на территории Украины. Об этом 4 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Петер Сийярто

Как отметил Сийярто, ему неизвестно, что именно произошло в Кремле, однако, по его словам, чем дольше продлится конфликт, тем больше такого рода событий может произойти.

«А чем больше таких событий произойдёт, тем выше опасность эскалации», — сказал он.

Глава МИД Венгрии как представитель соседней страны, «которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации», призвал стороны конфликта к его скорейшему разрешению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что молчание западных стран по поводу организованной украинской стороной атаки дронов на Кремль говорит о их потакании террористическим методам Киева. В ведомстве подтвердили, что Москва оставляет за собой право ответить на вопиющие попытки террористических актов.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с использованием двух беспилотников. Как сообщили в Кремле, дроны были выведены из строя с применением систем радиолокационной борьбы.