Москва, , 13:26 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «бреднями наркомана» желание Владимира Зеленского сделать украинский конфликт последним в мире.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя речь украинского президента в здании Международного уголовного суда в Гааге.

Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге в четверг, 4 мая. Как сообщала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), президент Украины, предположительно, планирует выступить в здании МУС с речью «Нет мира без справедливости».

После прибытия Зеленского в Нидерланды лидер правой нидерландской партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась от встречи с украинским президентом. По её словам, день поминовения голландских жертв времён Второй мировой войны, отмечающийся 4 мая, важнее, чем встреча с Зеленским.