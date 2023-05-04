Политолог Коктыш о «мирной миссии» Ватикана: всё будет зависеть от США

Москва, , 13:42 — REGNUM «Мирная миссия» папы Римского Франциска, направленная на прекращение конфликта на Украине, вряд ли будет иметь успех. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он отметил, что ответы Москвы и Киева о неосведомлённости относительно мирных планов Ватикана указывают на уверенность сторон в провале миссии.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытки Ватикана провести мирные переговоры предпринимались ещё со времён провала диалога в Стамбуле. Думаю, что Ватикан не будет успешнее других посредников, которые пытались провести переговоры. Неважно, кто посредник, мирные усилия предпринимаются постоянно, но безуспешно», — считает Коктыш.

Политолог подчеркнул, что Белоруссия, Турция, Китай также пытались наладить диалог между Москвой и Киевом. По мнению эксперта, все финальные решения зависят от третьей стороны, которой пока не нужен мир.

«Всё зависит от США, а не от Ватикана, с какой бы масштабной мирной миссией ниа выступал папа Римский. Переговоры возможны только при наличии субъектности», — отметил политолог.

Таких же взглядов о крахе миссии Ватикана придерживается религиовед Роман Силантьев. Он сомневается в возможности успешного посредничества Католической церкви и считает справедливым для России не отвечать на предложения папы Римского.

«Москва теперь вряд ли будет реагировать на сообщения и призывы Ватикана. После оскорбления патриарха Кирилла, которые позволил себе папа Франциск, никакого влияния на мирные переговоры Ватикан оказывать не может. Папа Римский должен осознавать, что для ведения посреднической миссии нужно занимать нейтральную позицию», — заметил Силантьев.

Религиовед напомнил прошлогодний разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, в ходе которого понтифик обвинил российского патриарха в якобы использовании языка политики. По мнению религиоведа, это испортило отношения между главой РПЦ и папой Римским, а также подорвало доверие Москвы к главе Католической церкви.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не осведомлена о работе мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля папа Римский Франциск, возвращаясь из поездки в Венгрию, сообщил, что идёт мирная миссия по Украине, о которой можно будет рассказать, когда «она станет публичной». Глава Католической церкви напомнил, что ранее была отложена его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.