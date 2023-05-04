Полиция в Уфе начала проверку из-за прилюдного избиения голой девушки во дворе жилого дома

Уфа, , 13:52 — REGNUM Полиция Уфы расследует обстоятельства избиения голой девушки на одной из улиц города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В отделение полиции №7 поступило сообщение о драке, на место прибыли правоохранители. Лиц, участвовавших в драке, установили», — заявил источник.

По его данным, в настоящий момент полицейские устанавливают причину инцидента.

Ранее видео с ним появилось в Telegram-канале «Честно говоря» На кадрах видно, как одна женщина за волосы вытаскивает из подъезда дома другую, без одежды, и начинает бить её, сопровождая экзекуцию вопросами, не стыдно ли той «спать с чужим мужем». Попавшие на видео очевидцы не пытались остановить женщину.