Москва, 4 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Призывы МИД РФ к международному сообществу осудить налёт беспилотников на Кремль будут отправлены в пустоту, потому что Запад относится к России предвзято и воспринимает любую информацию Москвы как провокацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

«Призыв МИДа обязательно будет отправлен в пустоту. Западные акторы будут просто уходить от ответов на соответствующие вопросы. Потому что инцидент с «Северными потоками» ввёл такую практику. К сожалению для западных стран, они находятся в шорах собственной предубеждённости против России, и это заставляет их воспринимать любые призывы России и любую информацию, исходящую от Москвы, как потенциальную провокацию и желание переубедить западных оппонентов, — сказал Мухин. — Цивилизованного выхода из этой ситуации на данном этапе не наблюдается. Поэтому боюсь, что этот инцидент с БПЛА послужит причиной очередного обострения».

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов согласился с тем, что Запад не отреагирует на призывы внешнеполитического ведомства России, но напомнил, что у России есть не только оппоненты, но и друзья.

«Естественно, мы не можем ожидать, что всё международное сообщество консолидированно выступит с осуждением этого террористического акта. Вместе с тем, как мы прекрасно понимаем, мир сейчас разделён. Это демонстрирует и голосование на Генассамблее ООН и подтверждается заявлениями разных стран о специальной военной операции. В этом отношении мы можем магистрально предполагать, что страны коллективного Запада никак не отреагируют на заявление нашего МИДа. В то время как дружественные нам страны (это и члены ШОС, ЕАЭС, БРИКС и некоторые африканские страны) могут осудить откровенно террористическую деятельность, направленную против Российской Федерации», — сказал Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ не сомневаются в причастности киевского режима к налёту беспилотников на Кремль и призывают мировое сообщество осудить случившееся. Российские дипломаты констатировали, что своими действиями Киев продемонстрировал неготовность мирно решать конфликтные вопросы, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости достигнуть всех целей и задач специальной военной операции. МИД РФ подчеркнул — террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты.

Киев предпринял попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками в ночь на 3 мая. Как рассказали в пресс-службе, президента РФ Владимира Путина в это время в Кремле не было. Беспилотники были выведены из строя, никто не пострадал. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент спокойно отреагировал на инцидент, его график остаётся без изменений.