В Шереметьеве совершил аварийную посадку аэробус А-320 рейса Казань-Москва

Москва, , 13:21 — REGNUM Аэробуса А-320 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал «112».

Диспетчерская вышка в аэропорту Шереметьево © Алексей Майшев/РИА Новости

По информации источника, рейс Казань — Москва доложил диспетчеру, что на борту сработала индикация открытия дверей.

Аэропорт Шереметьево приготовился к аварийной посадке аэробуса А-320

Аэробусом теперь займётся техническая служба аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Сретенском районе Забайкалья 3 мая вертолёт Ми-2 не вышел на контрольную связь в запланированное время. Вертолёт позже приземлился в центральной части Забайкалья. По уточнённой информации, с Ми-2 не могли связаться по техническим причинам.