Симферополь, 4 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Крыму двух министров отчитали за недочёты в работе. Об этом 4 мая на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований в республике сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Сергей Аксёнов

«Принято решение объявить выговоры министру спорта Республики Крым Ольге Торубаровой и министру здравоохранения Константину Скорупскому», ― написал в Telegram-канале Аксёнов.

Он напомнил, что неоднократно указывал руководителям министерств, ведомств и администраций муниципальных образований на необходимость контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все «серые зоны».

«Это ответственность руководителя. Если что-то останется невыполненным, значит, задача исполнителям была поставлена неверно», ― отметил глава Крыма.

Он также поручил вице-премьерам взять под контроль работу муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов. Кроме того, Аксенов поручил до 1 июня во всех районах, в том числе в частном секторе, организовать уборку территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле представление об объявлении выговора главе администрации города-курорта Ялта Янине Павленко направили в Ялтинский горсовет. Это было сделано в связи с тем, что она ввела руководство республики в заблуждение и предоставила неверную информацию. С чиновницы потребовали разъяснений о проведении аукциона.

Ранее глава Крыма сообщил о взысканиях в отношении ряда министров и глав муниципальных образований из-за непринятия надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные сроки.