Военный эксперт Дрозденко заявил, что после атаки дронов на Кремль Киев ожидает капитуляция

Москва, , 13:15 — REGNUM После организованной украинской стороной атаки беспилотников на Кремль переговоры с Киевом будут вестись только о капитуляции. Такое мнение 3 мая высказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любые военные действия заканчиваются всегда переговорами. Потому что капитуляция — это тоже переговоры. Безусловные, но переговоры. Подписание договоров», — заявил он в беседе с «Известиями».

Эксперт отметил, что, по его мнению, такие переговоры будут проходить на российских условиях, и подчеркнул, что после террористических атак на Кремль такое решение будет принимать военно-политическое руководство во главе с Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

При этом Дрозденко подчеркнул, что украинские атаки на Кремль произошли на фоне того, что Россия, имеющая все возможности для нанесения ударов, не атаковала политический центр Украины, так как такие действия — это перебор.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в МИД России заявили, что за попыткой теракта на Кремль стоит Киев. В ведомстве подчеркнули, что украинские власти давно и осознанно поддерживают и используют террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.