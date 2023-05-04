Песков: на участие украинских сил в атаке на Кремль указывают данные спецслужб

Москва, , 13:16 — REGNUM Основания полагать, что за атакой на Кремль стояли украинские силы, есть. Эти выводы сделаны на основании данных российских спецслужб, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Те данные, которыми располагаем, которые получают наши спецслужбы», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он отметил, что спецслужбы раскрывают малую толику из той информации, которой располагают.

«Но важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, понимали, насколько опасно такое участие в конфликте», — сказал Песков.

На вопрос о том, откуда были запущены беспилотники, нацеленные на Кремль, пресс-секретарь президента ответил, что это выяснит следствие.

По словам Пескова, в результате атаки беспилотников, предпринятой в ночь на 3 мая, повреждения получили два медных листа на крыше — их заменят. Других повреждений или разрушений нет. Защиту в Кремле уже усилили после попытки теракта.

Песков заявил, что Москва считает Вашингтон ответственным за попытку покушения на президента России. Подобные решения принимаются не в Киеве, украинская сторона служит только орудием в руках американских хозяев.