Ростех: в России в несколько раз нарастили производство БМП-3 на фоне СВО

Москва, , 13:15 — REGNUM В госкорпорации «Ростех» 4 мая сообщили о кратном росте производства БМП-3 на фоне специальной военной операции России на Украине. По данным предприятия, за первый квартал 2023 года в Министерство обороны поставили столько же единиц техники, сколько за весь 2019 год.

БМП-3 © Илья Питалев/РИА Новости

«Курганмашзавод отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. В два раза выросли объёмы производства на волгоградской площадке, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д», — говорится в сообщении на сайте Ростеха.

В ближайшее время ожидается очередная отгрузка восстановленных до полного эксплуатационного ресурса машин с заменёнными основными узлами.

БМП-3 (боевая машина пехоты) разработали во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения. Машина способна вместить трёх членов экипажа и до семи десантников. Вооружена пушкой калибра 100 мм и тремя пулемётами калибра 7,62 мм. БМП-3 стоит на вооружении с 1987 года.

Ранее в Ростехе сообщали о начале производства новейших истребителей танков 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф. Как стало известно, с Минобороны заключили дополнительные контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.