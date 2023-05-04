Донецк, 4 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырёх украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщила 4 мая в Тelegram-канале Генпрокуратура России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

По информации, полученной от прокуратуры, четверо военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пунктов «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пунктов «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, исполняя приказы должностных лиц ВСУ, выстрелили из огнестрельного оружия в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них умерли на месте, двоим удалось укрыться.

Перед судом предстанут командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев, звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта Минздрав ДНР заявил о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта в Мариуполе. В тот же день Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 738 человек, включая 159 детей.