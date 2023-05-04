В Нижегородской области грузовик с боеприпасами столкнулся с топливной цистерной

Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM В Нижегородской области произошло ДТП с участием грузовика с боеприпасами и цистерны с топливом. Об этом 4 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Снаряды © Константин Михальчевский/РИА Новости

«В Нижегородской области произошло опасное ДТП — грузовик, перевозящий боеприпасы, задел цистерну с топливом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение произошло 3 мая на трассе М7 у села Мячково. Также указывается, что, согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и задел перевозящую топливо цистерну.

«Никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать», — добавляется в сообщении.

На прикреплённых к сообщению фотографиях видно, что в результате столкновения часть снарядных ящиков разбилась и некоторые из снарядов лежали прямо на проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая два человека погибли при столкновении мотоцикла с легковым автомобилем в московском Зеленограде. ДТП произошло на Фирсановском шоссе, недалеко от автозаправочной станции «Газпромнефть».