Москва, 4 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 4 мая отреагировал на заявление понтифика из Ватикана о мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Мы знаем, что понтифики постоянно думают о мире, думают о том, как можно завершить этот конфликт», — сказал Песков.

Он добавил, что российской стороне неизвестно о детальных планах мирной инициативы, которые предлагались со стороны Ватикана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на полях публичного мероприятия в Риме заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мир. По его словам, атака отдаляет перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.

Песков на брифинге 4 мая заявил журналистам, что атака беспилотниками на Кремль подлежит тщательному оперативному расследованию.

МИД России официально заявил, что за попыткой теракта против Кремля стоят власти Украины.