Песков не стал комментировать предложение Медведева объявить Зеленского законной целью

Москва, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 4 мая отказался комментировать предложения зампредседятеля Совета безопасности Дмитрия Медведева объявить президента Украины законной военной целью после попытки атаки украинских дронов на Кремль.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я оставлю без комментария этот вопрос», — сказал он.

Медведев 3 мая написал в своём Telegram-канале, что попытка атаки украинских дронов против Кремля не оставила России других вариантов, кроме физического устранения украинского руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, могли ли осуществить атаку беспилотников на Кремль из российских регионов, следователям и сотрудникам спецслужб. Он заявил, что надеется, что со временем об этом станет известно.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как уточнили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.