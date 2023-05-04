Песков заявил, что за атакой на Кремль стоят США

Москва, , 12:50 — REGNUM В США принимаются решения о таких терактах, какой осуществил киевский режим на Кремль в ночь на 3 мая, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, стоит ли за попыткой нанести удар беспилотников по Кремлю Вашингтон, Песков ответил: «Безусловно. Такие решения — определение целей, средств, — всё диктуется Киеву из Вашингтона. Нам это хорошо известно».

Он назвал абсолютно смехотворными попытки США и Украины откреститься от совершения теракта. Песков подчеркнул: в Вашингтоне должны чётко понимать, что в Москве знают о том, что американская сторона участвует в таких операциях.

Два беспилотника были обезврежены в районе Кремля в ночь на 3 мая. Как заявили в пресс-службе администрации президента, киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Москва назвала эти действия терактом, оставив за собой право принять ответные меры.

3 мая Песков заявил, что Путина в момент попытки покушения в Кремле не было. Сегодня, 4 мая, глава государства работает в Кремле в соответствии с запланированным графиком. Внесения изменений в распорядок дня не планируется.

По словам Пескова, президент в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие. Так произошло и в ситуации с попыткой покушения.