Пресс-секретарь президента Песков рассказал о скорой замене повреждённых беспилотником медных листов

Москва, , 12:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об атаке украинских беспилотников на Кремль. Говоря о том, какие разрушения они нанесли Сенатскому дворцу, он заявил, что значимых повреждений нет, а те, что всё же имеются, исправят в ближайшее время.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Опалено два медных листа, которые покрывают купол. Они будут заменены, если ещё не заменены. Всё будет как новое, других повреждений или разрушений нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что спецслужбы примут решение, стоит ли вблизи фиксировать на видео последствия нападения Киева.

«Если примут решение, то возможно, если нет, то нет», — ответил Песков.

Как ранее писало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая украинские БПЛА предприняли попытку атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Их сбили на подлёте, над куполом Сенатского дворца. Москва обвинила в случившемся Киев, а в США попытались выяснить, кто отдал приказ об атаке.