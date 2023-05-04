Москва, 4 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об атаке украинских беспилотников на Кремль. Говоря о том, какие разрушения они нанесли Сенатскому дворцу, он заявил, что значимых повреждений нет, а те, что всё же имеются, исправят в ближайшее время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Опалено два медных листа, которые покрывают купол. Они будут заменены, если ещё не заменены. Всё будет как новое, других повреждений или разрушений нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что спецслужбы примут решение, стоит ли вблизи фиксировать на видео последствия нападения Киева.

«Если примут решение, то возможно, если нет, то нет», — ответил Песков.

Как ранее писало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая украинские БПЛА предприняли попытку атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Их сбили на подлёте, над куполом Сенатского дворца. Москва обвинила в случившемся Киев, а в США попытались выяснить, кто отдал приказ об атаке.