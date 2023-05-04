Песков переадресовал следователям и спецслужбам вопрос о возможности атаки на Кремль из регионов

Москва, , 12:50 — REGNUM Вопрос о том, могла ли быть осуществлена атака беспилотников на Кремль из российских регионов, нужно задавать следователям и сотрудникам спецслужб. Об этом 4 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы правильно заметили, это не ко мне вопрос. Это вопрос к нашим следователям, к специальным службам», — сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько правомочна версия о возможности осуществления атаки дронов на Кремль из регионов.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что об этом станет известно в своё время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что за попыткой теракта на Кремль с использованием дронов стоит Киев. В ведомстве отметили, что украинские власти давно и осознанно поддерживают и пользуются террористическими методами против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как сообщили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания резиденции в Кремле президента там не было.