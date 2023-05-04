Москва, 4 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 4 мая заявил журналистам, что защита будет усилена после атаки беспилотниками на Кремль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль

«Всё будет усилено, и так уже всё усилено, и в контексте подготовки к Параду, ко Дню Победы», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что тема о том, каким образом будет усилена защита, — для глубокого анализа российских специалистов. Песков подчеркнул, что они сделают свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

МИД России заявил, что за попыткой теракта против Кремля стоят власти Украины.

Песков на брифинге 4 мая заявил журналистам, что атака беспилотниками на Кремль подлежит тщательному оперативному расследованию.

При этом в США пытаются выяснить, кто отдал приказ об атаке, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен не стал осуждать Украину за атаку. Он прокомментировал заявление Кремля о причастности к ней Киева и заявил, что США «оставляют на усмотрение Украины» решения о том, как «она будет защищаться».