Песков сообщил о работе в Кремле после атаки беспилотников
Москва, 4 мая 2023, 12:39 — REGNUM Атака беспилотников на Кремль не внесла корректив в работу администрации президента России. Об этом 4 мая журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, обстановка в Кремле остаётся обычной.
«Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах», ― сказал официальный представитель Кремля.
Он также пояснил, почему информацию о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции российского лидера Владимира Путина дали отдельно.
«Вчера проходила ещё в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение», ― указал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.
Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, график президента России Владимира Путина не изменился, 4 мая глава государства работает в Кремле. Сегодня у него не запланировано крупных публичных мероприятий, однако «будет важный разговор» главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.