Песков: атака беспилотников на Кремль не повлияла на работу администрации президента

Москва, , 12:39 — REGNUM Атака беспилотников на Кремль не внесла корректив в работу администрации президента России. Об этом 4 мая журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, обстановка в Кремле остаётся обычной.

«Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он также пояснил, почему информацию о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции российского лидера Владимира Путина дали отдельно.

«Вчера проходила ещё в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение», ― указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, график президента России Владимира Путина не изменился, 4 мая глава государства работает в Кремле. Сегодня у него не запланировано крупных публичных мероприятий, однако «будет важный разговор» главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.