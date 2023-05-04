МИД осудил атаку украинских беспилотников на Кремль и призвал мировое сообщество осудить Киев

Москва, , 12:39 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России осудили инцидент с украинскими беспилотниками над Кремлём, произошедший в ночь на 3 мая. Во внешнеполитическом ведомстве не усомнились в причастности к этому киевского режима и отметили, что мировое сообщество должно осудить произошедшее.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломаты подчеркнули, что подобные ситуации указывают лишь на нежелание Украины мирно решать конфликтные вопросы, поэтому необходимо, чтобы оттуда не исходили угрозы безопасности и не совершались акты терроризма.

«Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции», — говорится в сообщении МИД 4 мая.

В ведомстве отметили, что террористические методы Украины имели место и ранее, и напомнили о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года и о многочисленных ударах по гражданским объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

«Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что Киев необходимо заставить выполнять обязательства по борьбе с подобными явлениями, а также в сферах международного гуманитарного права и защиты прав человека.

«Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима», — призвали дипломаты.

Украинские беспилотники атаковали московский Кремль в ночь на 3 мая. Президента России Владимира Путина в тот момент в резиденции не было, а БПЛА сбили прямо над куполом Сенатского дворца.

В Москве содеянное Киевом расценили как теракт и покушение на главу государства и оставили за собой право ответить на инцидент «там и тогда, где и когда посчитают нужным». Об этом позднее заявил и посол России в США Анатолий Антонов.