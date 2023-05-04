Москва, 4 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Молчание западных стран по поводу организованной украинской стороной атаки беспилотников на Кремль свидетельствует об их потакании террористическим методам Киева. Об этом 4 мая указано в заявлении Министерства иностранных дел России.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

«Молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Москва считает, что мировое сообщество и международные организации, работающие на основе международного права без двойных стандартов, должны осудить новое преступление Киева.

Также в МИД подтвердили, что Россия оставляет за собой право ответить на вопиющие попытки террористических актов и это будет сделано в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для российского руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в МИД России заявили, что за попыткой теракта на Кремль стоит Киев. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что украинские власти давно и осознанно поддерживают и используют террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.