Луганск, 4 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Украинские военные, обстреляв Алчевск 4 мая в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, разрушили два помещения мясоперерабатывающего цеха. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Разрушено два помещения мясоперерабатывающего цеха, а также повреждено остекление трёх многоэтажных жилых домов», — сообщили в СЦКК.

Алчевск обстреляли в 04:04. По городу запустили две ракеты типа M31 GMLRS. Данных о погибших и пострадавших нет.

ВСУ регулярно обстреливают гражданские объекты на российской территории, что нередко приводит к жертвам. 1 мая при обстреле из РСЗО HIMARS по Токмаку в Запорожской области погибли два мирных жителя, а один получил ранение. Российские ПВО сбили четыре из восьми запущенных ракет.