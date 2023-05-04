Москва, 4 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Формально Латвия находится в Европе, но не имеет никакого отношения к демократическому европейскому государству, так как уже прошла путь от тоталитарного к фашистскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Kenneth C. Upsall Латвия

Так он прокомментировал новость о том, что в Латвии в закон о государственном управлении хотят внести поправку, которая будет требовать от госслужащих лояльности к Латвийской Республике и запретит им выражать пророссийское мнение.

«Какое отношение имеет Латвия к демократическому европейскому государству? Формально она находится в Европе. Но Косово тоже находится не в Африке, но по характеру социально-экономических и политических процессов скорее тяготеет не просто к Африке, а к восточно-экваториальной части этого материка. А это даже в Африке считается ужасом ужасов. А Латвия — обычное фашистское государство, которое за последние полтора года преодолело путь от тоталитарного государства к государству фашистскому», — сказал Межевич.

По его словам, признаком нарастания этой тенденции стало полное уничтожение альтернативного мнения.

«Но сначала эта задача решалась посредством массовой информации. Вы, может быть, будете удивлены, но в 1992–1993 годы в Латвии можно было получить альтернативную информацию практически по всем вопросам, что не мешало Латвии двигаться по пути европейской интеграции. Это был этап, который мы можем условно называть демократическим. Он продолжался до 1997–1998 годов. Затем авторитарные тенденции стали нарастать. Сначала Латвия вернулась к ситуации примерно 1934–1936 годов. То есть такая ранняя диктатура Ульманиса. Затем произошло перерастание из тоталитаризма в неофашистское государство. И вообще, какие могут быть вопросы о свободе слова к государству, которое готовит массовые депортации русскоязычного населения», — констатировал Межевич.

Ранее на сайте латвийского сейма была опубликована информация о том, что в закон о государственном управлении хотят внести поправку, которая потребует от государственных служащих лояльности к этому государству и запретит «прокремлевским лицам» занимать должности в госучреждениях и органах МСУ. Сообщается также, что работникам государственного управления будет запрещено выражать общественное мнение или совершать действия, которые могут быть истолкованы как пророссийские.