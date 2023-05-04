МИД Сирии: Россия имеет право защитить себя от террористических атак Украины

Дамаск, , 12:15 — REGNUM МИД Сирии 4 мая заявил в своём Twitter о праве России защищаться от таких террористических атак со стороны Украины.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сирия поддерживает право России на то, чтобы защищаться от таких опасных террористических атак и не допустить их повторения», — заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Заявление сделано в контексте сообщений о попытке украинской стороны атаковать здание Кремля двумя беспилотниками в ночь на 4 мая.

Дамаск решительно осудил «украинский режим, управляемый США и их союзниками», за атаку на Москву. МИД Сирии назвал эти действия «террористическим актом и безответственным поведением».

В пресс-службе Кремля 3 мая заявили, что ночью украинская сторона предприняла попытки атаковать здание резиденции президента Владимира Путина в Москве двумя беспилотниками.

Атака не удалась: беспилотники уничтожили, глава государства не пострадал. В Москве назвали эти действия попыткой покушения на Путина и терактом в преддверии Дня Победы.