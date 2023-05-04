MTV: в Сети разгорелся скандал из-за слов сестры шведского хоккеиста ЦСКА Рейдеборна о России

Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Шведский игрок Адам Рейдеборн выиграл чемпионат КХЛ. Его сестра София Рейдеборн одной фразой вызвала волну возмущения в социальных сетях, поддержав решение брата остаться в России, сообщило MTV.

Шведский игрок Адам Рейдеборн © ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Неважно, что думают другие… Вся семья невероятно гордится здесь, дома. Скоро ты будешь здесь с золотой медалью», — написала София в социальной сети.

Сообщение вызвало бурю комментариев. Интернет-пользователи напомнили ей о ситуации вокруг Украины. По их мнению, играя в России, спортсмен показывает, что ему «плевать». Многие комментаторы отмечали, что несколько европейских игроков покинули Россию, несмотря на то, что у них осталась задолженность на миллионы евро.

Адам Рейдеборн, возможно, продолжит играть за Россию. В одном из интервью спортсмен заявил, что не знает, продолжит ли работать с командой.

«Если ЦСКА хочет, чтобы я остался здесь, я готов вести переговоры», — сказал шведский игрок.

Как сообщало 29 апреля ИА REGNUM, американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России. В середине апреля 25-летний спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года. В текущем сезоне Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил две шайбы и отдал 22 результативные передачи.