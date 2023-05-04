Лидер нидерландской партии ван дер Плас отказалась встречаться с президентом Украины Зеленским

Гаага, Нидерланды, , 12:01 — REGNUM Лидер правой нидерландской партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что 4 мая как единственный в году день поминовения голландских жертв Второй мировой войны и других конфликтов важнее, чем встреча с украинским лидером.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мне кажется неправильным, что этот визит должен пройти именно в этот день. Поэтому ранее на этой неделе я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским», — сообщила ван дер Плас в Twitter.

Мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны, проводятся в Нидерландах 4 и 5 мая. Конкретно 4 мая — траурный день, а 5-е — праздничный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 3 мая президент Украины после короткого визита в Финляндию прибыл в Нидерланды. Как ожидается, он встретится с премьером страны Марком Рютте и министром иностранных дел Вопке Хукстрой, а также с главой минобороны Кайсой Оллонгрен. В ходе визита Зеленский планировал побывать в Международном уголовный суде в Гааге и выступить там с речью на тему «Нет мира без справедливости».