Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российских активов за 54 млрд рублей

Берлин, , 11:58 — REGNUM Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, немецкий концерн Henkel AG завершил сделку по продаже своих российских активов. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба компании.

Германский концерн Иван Шилов © ИА REGNUM

Концерн 20 апреля сообщил о заключении соглашения о продаже своих активов в России, и напоминается, что Henkel объявил о прекращении деятельности на российском рынке в апреле 2022 года после начала спецоперации.

«На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей (около €600 млн)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно, что концерн Henkel включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России возможность обратного выкупа активов через несколько лет. Покупателями его активов стали Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.