В Санкт-Петербурге мужчина долгое время жил в квартире с телом матери и скончался сам

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В одной из квартир Приморского района Санкт-Петербурга обнаружили тела двух человек. Об этом сообщила «Фонтанка».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В квартиру приставы пришли по исполнительному листу. Ранее на хозяйку подали в суд из-за больших долгов по коммунальным услугам.

Дверь в жилое помещение пришлось вскрывать. В квартире, захламлённой мусором и горами пластиковых бутылок, находились останки 84-летней пенсионерки и её 61-летнего сына.

Специалисты установили, что тело пожилой женщины, лежащее на кровати, находилось в квартире долгое время. А мужчина умер гораздо позже.

Тела направили в морг для установления причин смерти. Отмечается, что следов насильственных действий на погибших не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве престарелая мать две недели не замечала смерти сына. Об этом удалось узнать после того, как соседи пожаловались на неприятный запах из квартиры в одном из домов на улице Донской в центре столицы. Прибывшие на место полицейские осмотрели помещение и обнаружили труп 39-летнего мужчины. Как пояснила его 69-летняя мать, она не знала, что сын умер, и думала, что он просто спит.