Защита обжаловала домашний арест блогера Блиновской и попросила для неё запрет определённых действий

Москва, , 11:52 — REGNUM Сторона защиты обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей блогера Елены Блиновской обжаловала её домашний арест. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В судебной инстанции заявили, что в Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на изменение меры пресечения. Адвокаты просят изменить её на запрет определённых действий.

Домашний арест создательница марафона желаний отбывает в элитном коттедже в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, Блиновскую задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1 млрд рублей.

В ходе судебного заседания она полностью признала вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. После этого она добровольно перечислила налоговый платёж.

Суд отправил блогера под домашний арест сроком до 26 июня. На такой мере пресечения настаивало следствие. Также ей запретили пользоваться средствами связи и выходить в сеть Интернет.

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