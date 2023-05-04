В Петербурге на Финляндском направлении задержали шесть поездов из-за поджога релейного шкафа

Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за поджога релейного шкафа на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задержали шесть пригородных поездов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили на официальном сайте РЖД.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что возгорание релейного шкафа произошло в четверг утром на перегоне Новая Деревня — Лахта в Санкт-Петербурге.

«Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении… в результате [инцидента] было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут», — говорится в сообщении.

2 мая в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства в районе железнодорожной станции Снежетьская локомотив и несколько вагонов грузового состава сошли с рельс. По словам губернатор региона Александра Богомаза, никто не пострадал.