Москва, 4 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Россия предупреждает Украину и её западных союзников о неминуемых печальных последствиях запланированного контрнаступления ВСУ. Об этом 4 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Дипломат в интервью «Известиям» подчеркнул, что отправка украинской стороне современного западного оружия и поощрение его планов по контрнаступлению поспособствует только большему кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчёт неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал он.

Галузин также высказал уверенность в том, что Вооружённые силы России готовы к любому варианту развития ситуации, а потому Киев и его западные союзники не получат от своих планов никакой выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель силовых ведомств ДНР рассказал, что ВСУ сконцентрировали ударные группировки сразу на нескольких направлениях в регионе. Он уточнил, что также большое количество живой силы и военной техники сконцентрировано в тылу противника.