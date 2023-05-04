Президент ЦСКА Ватутин рассказал о состоянии баскетболиста Шведа и возможных сроках выписки

Москва, , 11:34 — REGNUM Состояние защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, который 2 мая при нападении получил черепно-мозговую травму, постепенно улучшается и он идёт на поправку, однако о возможных сроках выписки говорить ещё рано. Об этом 4 мая рассказал президент команды Андрей Ватутин.

«Я как раз сейчас общался с Алексеем. Он пока остаётся в больнице, но его состояние здоровья потихоньку улучшается», — приводит его слова РИА Новости.

Ватутин отметил, что клуб позитивно оценивает перспективы здоровья игрока, опроверг сообщения о нахождении баскетболиста в реанимации и добавил, что Швед постоянно общается со своей семьёй и к нему, скорее всего, скоро придут дети.

«Он идёт на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано», — добавил президент клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая правоохранители задержали подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа. Алексей Швед 2 мая получил черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестных. Спортсмена нашли избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы.