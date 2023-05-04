Политолог Фельдман рассказал, что может привести к скорому завершению конфликта на Украине

Москва, , 12:53 — REGNUM Мнение американского правозащитника Аджаму Барака о том, что конфликт на Украине подходит к концу, лишь гипотетическая оценка, однако не лишенная основания и смысла, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитник из США написал в своём аккаунте в Twitter, что военный конфликт на Украине почти закончился, а предполагаемое контрнаступление ВСУ не увенчается для Киева успехом, и об этом знают все, кроме американцев. Также Барака отметил, что в США украинский конфликт освещают аморально и вводят население в заблуждение.

«Представители общественности часто позволяют себе разные мнения по поводу украинского конфликта, но они не могут делать однозначные выводы. Мнение правозащитника звучит как гипотеза, но не лишенная основания. Делая ставку на контрнаступление, Киев очень рискует, потому что в случае провала будет сожжена вся важная техническая помощь, погибнет огромное множество украинских бойцов, которых и так по пальцам можно пересчитать. Киеву придётся сдаться и подписать невыгодные для себя соглашения с Москвой. В таком ключе, да, мнение американца верное», — поделился Фельдман.

Также политолог согласился с оценкой об аморальности американской пропаганды, из-за которой часть населения Штатов не знает истинного положения Украины и её истощённых военных сил.

«Коллективный Запад при помощи медийной машины буквально толкает Киев в контрнаступление, которое будет стоить десятки тысяч жизней и приведёт к социальной катастрофе. Киев лишится огромного числа мужчин. Идёт, своего рода, медийный геноцид. Пропагандистская система Запада толкает украинцев на смерть, в топку конфликта», — отметил политолог.

Ранее правозащитник Аджаму Барака высказал мнение, что решение Запада вступить в открытый конфликт с Россией привело к грандиозной катастрофе. Американец отметил, что США и Евросоюз использовали Минские соглашения для подготовки к конфликту с Москвой.

По информации ИА REGNUM, ракетные удары Вооружённых сил России по военным складам на Украине уничтожили запасы украинских войск перед планируемым контрнаступлением. Об этом 2 мая сообщил американский портал Military Watch Magazine. По мнению авторов издания, такой урон может существенно снизить шансы на успешное контрнаступление Киева.