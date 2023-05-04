Москва, 4 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов в четверг 4 мая отреагировал на атаку беспилотников Киева на Кремль, подчеркнув, что Москва обязательно ответит на теракт в любой момент.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — привёл его слова Telegram-канал посольства России в США.

Антонов отметил, что российская сторона проведёт оценку созданной инцидентом угрозы, и подчеркнул, что подобные действия ещё раз указывают на нежелание Киева мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Как ранее писало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая украинские беспилотники предприняли попытку атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Его самого в тот момент там не оказалось, а БПЛА были сбиты на подлёте. Судя по опубликованному в Сети видео, их уничтожили прямо над куполом Сенатского дворца.

В США пытаются выяснить, кто отдал приказ об атаке, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен не стал осуждать Украину за атаку. Он прокомментировал заявление Кремля о причастности к ней Киева и заявил, что США «оставляют на усмотрение Украины» решения о том, как «она будет защищаться».

Москва оценила случившееся как теракт и покушение на главу государства и оставила за собой право ответить на инцидент «там и тогда, где и когда посчитает нужным».