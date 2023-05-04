Глава Рослесхоза Советников: семь регионов не готовы к пожароопасному сезону

Москва, , 11:24 — REGNUM На сегодняшний день семь российских регионов не готовы к пожароопасному сезону. Об этом 4 мая заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы отмечаем, что семь регионов не готовы к пожароопасному сезону. Каждому мы выписали предписание до 15 мая завершить подготовку», — процитировала его «Российская газета».

Советников отметил, что агентство каждый день досконально контролирует эту ситуацию, и уточнил, что какие-то регионы с этим справляются, а часть из них пока не сообщила о своей готовности к пожароопасному сезону.

Отмечается, что в пресс-службе Рослесхоза уточнили, что указанные регионы — это Карелия, Марий Эл, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Магаданская область и Чукотка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки потушили в России 96 лесных пожаров. В данный момент в стране бушует 69 лесных пожаров на общей площади 9421 га, ведутся работы по их активному тушению.