* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Политолог Мартынов: США вырастили украинскую версию ИГИЛ и теряют над ней контроль

Москва, , 12:20 — REGNUM США превратили Украину в новую версию ИГИЛ («Исламское государство», террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постепенно понимают, что теряют контроль над этим големом, от которого неизвестно чего ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Так он прокомментировал высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая полагает, что за всё то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В определённом смысле так и есть. И логика в словах Захаровой присутствует. Ведь гипотетически и за создание ИГИЛ тоже отвечают США, их спецслужбы. А потом всё это стало расти, как раковая опухоль. Я предполагаю, что с Украиной будет происходить то же самое», — сказал Мартынов.

Он отметил, что все прекрасно знают, кто создал «украинский ИГ», только вот у террористов «Исламского государства» не было своей территории, им нужно было её захватить, а в случае с Украиной было взято за основу «вполне себе легитимное, существующее, не вполне суверенное государство».

«И если ИГИЛ уже закончило плохо, то этим это ещё только предстоит. Здесь ещё важно подчеркнуть, что Украина сама по себе, как народ к этому отношения не имеет. Украинское население — это тоже жертвы этого «украинского ИГИЛа», голема, созданного американцами в собственных интересах. А народ — первая жертва», — указал политолог.

При этом, как подчеркнул Мартынов, голем уже отбивается от рук.

«И не исключено, что Америке в будущем самой придётся с ним бороться. Разговоры об этом уже идут. Более того, американцев всё больше напрягает неавторизованная, несанкционированная активность Зеленского, его генералов и спецслужб. В США считают, что это их ручная игрушка, а она уже не ручная. И её содержание обходится всё дороже. И не только в смысле поставок и выделения денег, но и в смысле политических издержек. Эта новая версия ИГИЛ становится неуправляемой, от которой неизвестно чего ещё ждать. А для американцев важно понимание управляемости процессом. Если он выходит из-под управления, то никому не нужен. И в Вашингтоне, судя по всему, это начинают понимать», — предположил Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова в Telegram-канале отметила, что за все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из США, Великобритании и Североатлантического альянса. По её словам, Запад привёл к власти на Украине «авантюристов и бандитов», дав им финансы и оружие, а также внушил чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности.