Польский чиновник Пшидач: конфликт на Украине не может целый год держать первенство в СМИ

Варшава, , 11:12 — REGNUM Конфликт на Украине не может находиться на первых страницах газет в течение целого года. Об этом 4 мая заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не может быть так, чтобы на первых страницах газет целый год была ситуация на Украине», — сказал он.

Пшидач уточнил, комментируя поездки президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию и Нидерланды, что он не удивлён этим и считает, что такие визиты нужны Киеву, чтобы разогреть военную тему.

Кроме этого, польский чиновник подтвердил участие президента Польши Анджея Дуды с супругой в церемонии коронации британского монарха Карла III, уточнив, что, по его мнению, это будет способствовать «проведению переговоров политического характера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что организованная Киевом атака дронов на Кремль — это ужасная ошибка, потому что из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям для Украины. Он уточнил, что считает, что этой попыткой Зеленский пытался нарастить эскалацию конфликта, чтобы ответ России прямо вовлёк в конфликт США и НАТО.