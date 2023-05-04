Хельсинки, 4 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Полиция Аландских островов начала предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства Российской Федерации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили местные органы правопорядка.

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«Полицейское управление [Аландских островов] ведёт предварительное расследование по факту вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне», — говорится в сообщении.

По данным источника, полиция обладает информацией о личных данных возможных причастных к нападению, в результате которого повредили почтовый ящик и разбили окно в здании российского консульства.

Накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что вандалы забросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства, расположенного на Аландских островах. В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая. В связи с произошедшим Россия направила Финляндии ноту протеста с требованием принять соответствующие меры.