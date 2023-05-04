Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Обыски по делу о хищении полученных из-за рубежа средств для беженцев с Украины проводят в мэрии Кишинёва Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и антикоррупционная прокуратура Молдавии. Об этом 4 мая заявила журналистам глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры проводят обыски по делу о хищении иностранных средств, предназначенных для беженцев», — сказала она.

Старински отметила, что обыски ведутся по нескольким адресам в Кишинёве, и уточнила, что обыски также проводятся у чиновников из Главного управления медицинской и социальной помощи города.

В свою очередь, кишинёвский мэр Ион Чебан написал в Telegram-канале, что считает эти действия попыткой очернить его и его команду, и добавил, что уверен, что за этим стоит партия «Действие и солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Молдавии задержали при попытке сесть на рейс в Израиль лидера местной оппозиции Марину Таубер. Её подозревают в нарушениях правил финансирования партии.