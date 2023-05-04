Санкт-Петербург, 4 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

Такое решение приняли 3 мая на заседании оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе.

«Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры», ― написал в Telegram канале руководитель региона.

Он пояснил, что это касается транспортных путей, линий электропередачи, нефте — и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.

Дрозденко отметил, что для этого потребуется специальное разрешение с указанием цели, места и времени работы беспилотников, а также данных ответственного за эксплуатацию.

Также, по словам губернатора, уже в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии РЭБ дооснастят оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полёты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая о введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичное решение о запрете выдачи разрешений на полёты БПЛА приняли в Московской области.

Кроме того, запуск беспилотников ранее запретили в ряде российских регионов. В их числе, в частности, Волгоградская, Воронежская и Владимирская области, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края.