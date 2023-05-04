В Красноярском крае пропавшего под Новый год журналиста «Нового пути» Олега Овечкина нашли мертвым

Бирилюсский район, Красноярский край, , 11:02 — REGNUM Пропавшего в Красноярском крае журналиста местного издания «Новый путь» Олега Овечкина нашли мёртвым, сообщили 4 мая в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело журналиста обнаружили накануне, 3 мая, на территории фермы в Бирилюсском районе. Признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. По предварительной информации, журналист умер от переохлаждения, сообщил местный портал NGS24. RU.

В рамках уголовного дела об убийстве, возбуждённого в марте, назначили медицинскую экспертизу.

Овечкин пропал в конце декабря прошлого года после новогоднего корпоратива, который проходил в селе Новобирилюссы.

Журналиста 29 декабря после вечеринки отвезли домой в соседнее село Арефьево. Овечкина высадили у ограды дома, после чего он зашёл за забор, но, как показали записи с камеры видеонаблюдения, вскоре вышел и зачем-то направился в сторону леса. С тех пор его никто не видел.

Начались поиски журналиста, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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