МИД Сирии назвал терактом атаку украинских беспилотников на Кремль

Дамаск, , 10:53 — REGNUM Власти Сирии осуждают атаку украинских дронов на Кремль и считают её террористическим актом. Об этом 4 мая говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел в Twitter.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединённые Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также сирийская сторона выступает в поддержку права России на самооборону при совершении против неё такого рода опасных террористических атак.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что за все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее 4 мая назвал организованную Киевом атаку беспилотников на Кремль ужасной ошибкой, так как из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, станет причиной серьёзных последствий для Украины.

В ночь на 3 мая два украинских дрона попытались ударить по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. Благодаря действиям военных и спецслужб беспилотники сбили, в результате атаки никто не пострадал.