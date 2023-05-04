Дамаск, 4 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Власти Сирии осуждают атаку украинских дронов на Кремль и считают её террористическим актом. Об этом 4 мая говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединённые Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также сирийская сторона выступает в поддержку права России на самооборону при совершении против неё такого рода опасных террористических атак.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что за все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее 4 мая назвал организованную Киевом атаку беспилотников на Кремль ужасной ошибкой, так как из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, станет причиной серьёзных последствий для Украины.

В ночь на 3 мая два украинских дрона попытались ударить по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. Благодаря действиям военных и спецслужб беспилотники сбили, в результате атаки никто не пострадал.