Пекин, 4 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая, заявила, что сторонам украинского конфликта следует избегать действий, который могут привести к дальнейшей эскалации.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Позиция Китая по кризису на Украине последовательна и ясна, всем сторонам конфликта необходимо избегать действий, который могут привести к дальнейшей эскалации», — сказала Мао Нин на брифинге в четверг, 4 мая.

Накануне в пресс-службе президента России сообщили, что украинская сторона в ночь на 3 мая предприняла попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами по резиденции главы государства в Кремле. В результате действий российских военных оба БПЛА были выведены из строя.

Позднее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что главы государства в момент атаки украинских беспилотников не было в Кремле.