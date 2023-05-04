В Москве на 89-м году жизни скончался чемпион СССР по картингу Альфред Усан

Москва, , 10:53 — REGNUM Чемпион СССР 1969 года по картингу Альфред Усан скончался в своей квартире на востоке Москвы. Ему было 88 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Мастер спорта по картингу и чемпион СССР 1969 года Альфред Антонович Усан ушёл из жизни 2 мая в своей квартире в районе Гольяново на востоке столицы. Ему было 88 лет. Он не дожил несколько дней до своего 89-го дня рождения, который собирался отпраздновать очередной гонкой «Гран-при Победы».

«В квартире на улице Амурская скончался 88-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Альфред Антонович Усан родился 14 мая 1934 года. Он был мастером спорта по картингу и чемпионом СССР 1969 года. Усан также стал наставником для многих гонщиков и участвовал в заездах, даже достигнув преклонного возраста. Свой 89-й день рождения спортсмен готовился отметить в рамках традиционной ветеранской гонки «Гран-при Победы».

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