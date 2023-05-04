Пекин, 4 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сильнее всего заинтересованы в атаке беспилотников на Кремль. Такое мнение высказали читатели китайского портала «Гуаньча».

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Также в числе предположений об организаторах атаки дронов комментаторы назвали англичан и поляков.

«Это показывает, что некоторые люди не хотят мирных переговоров между Россией и Украиной», ― написал один из читателей.

Прежде всего, по мнению пользователей, довести конфликт до нового этапа эскалации с помощью провокации было выгодно Вашингтону.

«Как и в случае примирения между Саудовской Аравией и Ираном, только обе стороны начали мириться, и вдруг обнаружилась неожиданная атака. Кто же виноват? И Америка: «Кто же? Кто?!» — язвительно отметил комментатор.

По мнению другого пользователя, некоторые режимы в мире «настолько сошли с ума, что используют все возможные средства».

«Есть только одна истина: это сделали Соединённые Штаты Америки или Великобритания, и цель на самом деле состояла не в том, чтобы убить Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной», — заключил читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным». СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские «ястребы», желающие третьей мировой войны. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко считает, что атаку мог санкционировать только президент Украины. В причастности Украины к организации атаки беспилотников на Кремль не сомневается и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, это ужасная ошибка, так как из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям для Украины.